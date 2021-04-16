Навальный не исключил связи своих симптомов с отравлением

Оппозиционер Алексей Навальный, который более двух недель держит в колонии голодовку с требованием допустить к нему врача-специалиста, сообщил, что анализы показали ухудшение состояния его здоровья, а власти "готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас".

Запись от имени Навального опубликована в его инстаграме. Как пишет оппозиционер, об угрозе принудительного кормления сообщила ему некая "женщина-полковник" - какую должность она занимает, он не уточнил.

Российское законодательство предусматривает возможность принудительного питания в случае угрозы жизни осуждённого.

Как пишет Навальный, он готов прекратить голодовку, если к нему допустят врача, которого он пригласил в связи с болями в спине и другими симптомами, в том числе потерей чувствительности рук и ног. Оппозиционер предположил, что власти не выполняют его требования, поскольку опасаются, что врач установит, что происходящая потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением. "Тем, старым. Или каким-то новым, я уж не удивлюсь" - пишет Навальный.

Под "старым" отравлением, очевидно, имеется в виду отравление в августе прошлого года, когда Навальному стало плохо на борту самолёта Томск-Москва. Специалисты в Германии, а затем и в других странах установили, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок". Российские власти отрицают сам факт отравления. Навальный - на основе расследования группы Bellingcat и ряда СМИ - утверждает, что был отравлен сотрудниками ФСБ. Политик более двух недель находился в коме, а затем несколько месяцев проходил в Германии восстановление. В январе он счёл своё состояние достаточно удовлетворительным для того, чтобы вернуться в Россию. Сразу по прилёте он был задержан и после суда отправлен в колонию по старому уголовному делу. Голодовку он держит с 31 марта.

Навальный

На боли в спине Навальный жалуется с февраля, известно о жалобах стало в марте. Сообщается, что врачи в колонии обнаружили у него межпозвоночные грыжи - которые также могут быть причиной испытываемых Навальным симптомов. Он пригласил врача-специалиста, чтобы тот поставил чёткий диагноз, однако власти отказываются его допустить.

Соратники Навального готовят большой митинг за его освобождение, утверждая, что дату мероприятия назначат, когда на специальном сайте зарегистрируются более 500 тысяч потенциальных участников. На вечер 16 апреля их 440 тысяч.