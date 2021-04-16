Текст песни Манижи номинирован на премию Eurostory Award

Текст песни Russian Woman российской певицы Манижи для музыкального конкурса "Евровидение" номинировали на премию Eurostory Award. Об этом организаторы мероприятия сообщили в пресс-релизе.

За получение премии, которую вручают за лучший текст песни для "Евровидения", поборются участники из пяти стран, включая Россию. Голосование состоится за две недели до основного конкурса – "Евровидения", который пройдет в Роттердаме 18 мая. Победителя определяют зрители, а также профессиональное жюри.

Организаторы конкурса сообщили, что номинировали песню Манижи, поскольку в ней содержится метафора о судьбе женщин по всему миру, которые "боятся пройти по улицы из-за того, что могут подвергнуться домогательствам".

Согласно опросу "Левада-Центра", половина россиян безразлично относится к участию Манижи Сангин – певицы таджикского происхождения – в международном песенном конкурсе. Наибольшей поддержкой она пользуется среди молодых людей от 18 до 24 лет. После ее выдвижения в Сети начали распространяться ксенофобные высказывания об исполнительнице.

В настоящее время Следственный комитет ведёт проверку текста песни, с которой она будет представлять Россию на "Евровидении". Обращение в ведомство поступило от организации "Ветеранские вести". Там посчитали, что сценический номер певицы направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". Следователи будут проверять песню исполнительницы на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Манижа родилась в 1991 году в Таджикистане, спустя несколько лет её семья переехала в Москву. Занимается музыкой с 12 лет. Известна как автор музыкальных видеоколлажей в инстаграме. В декабре 2020 года стала первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Участвовала в кампании против домашнего насилия в России.