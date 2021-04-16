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Текст песни Манижи номинирован на премию Eurostory Award

Манижа, Евровидение, 2021

Текст песни Russian Woman российской певицы Манижи для музыкального конкурса "Евровидение" номинировали на премию Eurostory Award. Об этом организаторы мероприятия сообщили в пресс-релизе.

За получение премии, которую вручают за лучший текст песни для "Евровидения", поборются участники из пяти стран, включая Россию. Голосование состоится за две недели до основного конкурса – "Евровидения", который пройдет в Роттердаме 18 мая. Победителя определяют зрители, а также профессиональное жюри.

Организаторы конкурса сообщили, что номинировали песню Манижи, поскольку в ней содержится метафора о судьбе женщин по всему миру, которые "боятся пройти по улицы из-за того, что могут подвергнуться домогательствам".

Согласно опросу "Левада-Центра", половина россиян безразлично относится к участию Манижи Сангин – певицы таджикского происхождения – в международном песенном конкурсе. Наибольшей поддержкой она пользуется среди молодых людей от 18 до 24 лет. После ее выдвижения в Сети начали распространяться ксенофобные высказывания об исполнительнице.

Манижа: "Это история про тебя"
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Манижа: "Это история про тебя"

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В настоящее время Следственный комитет ведёт проверку текста песни, с которой она будет представлять Россию на "Евровидении". Обращение в ведомство поступило от организации "Ветеранские вести". Там посчитали, что сценический номер певицы направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". Следователи будут проверять песню исполнительницы на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Манижа родилась в 1991 году в Таджикистане, спустя несколько лет её семья переехала в Москву. Занимается музыкой с 12 лет. Известна как автор музыкальных видеоколлажей в инстаграме. В декабре 2020 года стала первым российским послом доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Участвовала в кампании против домашнего насилия в России.

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