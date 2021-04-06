Следственный комитет проверит песню певицы Манижи

В Москве сотрудники Следственного комитета начали проверку песни "Русская женщина" певицы Манижи, с которой она будет представлять Россию на "Евровидении". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обращение в ведомство поступило от организации "Ветеранские вести". Там посчитали, что сценический номер Манижи направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". Следователи будут проверять песню исполнительницы на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды.

Певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае этого года в Нидерландах. Она стала победительницей голосования зрителей, которое организовал Первый канал, опередив группы "2Маши" и Therr Maitz.

Манижа - это творческий псевдоним певицы Манижи Сангин. Она родилась в 1991 году в Таджикистане, спустя несколько лет её семья переехала в Москву. Занимается музыкой с 12 лет. Известна как автор музыкальных видеоколлажей в инстаграме. В декабре 2020 года стала первым российский послом Доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Участвовала в кампании против домашнего насилия в России.