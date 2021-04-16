Врачи Навального просят главу ФСИН срочно допустить их к пациенту

Лечащие врачи заключённого оппозиционера Алексея Навального - кардиолог Ярослав Ашихмин, анестезиолог Алексей Эрлих, нейрохирург Алексей Кащеев и офтальмолог Анастасия Васильева - обратились с открытым письмом к директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову с просьбой срочно допустить их к Навальному в колонию номер 2 Владимирской области. Письмо опубликовано на сайте "Новой газеты".
Врачи обосновывают свою просьбу "резкой отрицательной динамикой данных лабораторных исследований" Навального. По их мнению, его состояние приближается к критическому, уже началась почечная недостаточность, "что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям".
Навальный более двух недель держит голодовку. Запись от его имени об ухудшении данных анализов была опубликована в пятницу в его инстаграме. Там же говорится, что администрация заявляет о возможности принудительного кормления. Навальный требует допустить к нему врача-специалиста в связи с болями в спине и другими симптомами, которые, не исключает политик, могут быть последствиями отравления.
В обращении лечащих врачей к главе ФСИН содержится просьба "о проведении переговоров и срочного медицинского консилиума с медицинскими работниками Медсанчасти № 33 для обсуждения проведенных диагностических исследований и назначенного лечения, а также для выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом".
Реакции ФСИН на это обращение пока не было. Ранее состояние Навального ведомство называло удовлетворительным. При этом отмечалось, что у него в колонии были обнаружены две грыжи, которые могут быть причиной болей и других симптомов.
- 20 августа прошлого года Навальному стало плохо на борту самолёта Томск – Москва. Специалисты в Германии, а затем и в других странах установили, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок". Российские власти отрицают сам факт отравления. Навальный – на основе расследования группы Bellingcat и ряда СМИ – утверждает, что был отравлен сотрудниками ФСБ. Политик более двух недель находился в коме, а затем несколько месяцев проходил в Германии восстановление. В январе он счёл своё состояние достаточно удовлетворительным для того, чтобы вернуться в Россию. Сразу по прилёте он был задержан и после суда отправлен в колонию по старому уголовному делу. Голодовку он держит с 31 марта.
- Медики, в том числе Анастасия Васильева - лидер профсоюза "Альянс врачей" - провели на прошлой неделе у входа в колонию акцию в поддержку Навального. Её разогнали, несколько человек были задержаны и получили штрафы или административные аресты.
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