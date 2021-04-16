Врачи Навального просят главу ФСИН срочно допустить их к пациенту

Лечащие врачи заключённого оппозиционера Алексея Навального - кардиолог Ярослав Ашихмин, анестезиолог Алексей Эрлих, нейрохирург Алексей Кащеев и офтальмолог Анастасия Васильева - обратились с открытым письмом к директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову с просьбой срочно допустить их к Навальному в колонию номер 2 Владимирской области. Письмо опубликовано на сайте "Новой газеты".

Врачи обосновывают свою просьбу "резкой отрицательной динамикой данных лабораторных исследований" Навального. По их мнению, его состояние приближается к критическому, уже началась почечная недостаточность, "что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям".

Навальный более двух недель держит голодовку. Запись от его имени об ухудшении данных анализов была опубликована в пятницу в его инстаграме. Там же говорится, что администрация заявляет о возможности принудительного кормления. Навальный требует допустить к нему врача-специалиста в связи с болями в спине и другими симптомами, которые, не исключает политик, могут быть последствиями отравления.

В обращении лечащих врачей к главе ФСИН содержится просьба "о проведении переговоров и срочного медицинского консилиума с медицинскими работниками Медсанчасти № 33 для обсуждения проведенных диагностических исследований и назначенного лечения, а также для выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом".

Реакции ФСИН на это обращение пока не было. Ранее состояние Навального ведомство называло удовлетворительным. При этом отмечалось, что у него в колонии были обнаружены две грыжи, которые могут быть причиной болей и других симптомов.