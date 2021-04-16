Нобелевские лауреаты призвали Путина обеспечить медпомощь Навальному

Пять нобелевских лауреатов по литературе, наряду с другими всемирно известными деятелями культуры, подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвали его обеспечить предоставление медицинской помощи оппозиционеру Алексею Навальному. Текст опубликован в газете Le Monde, всего под обращением стоят подписи 70 писателей, публицистов, художников, учёных и музыкантов.

Среди подписавшихся — нобелевские лауреаты по литературе разных лет Джон Кутзее, Светлана Алексиевич, Луиза Глюк, Герта Мюллер, Орхан Памук. Кроме них — фронтмен Radiohead Том Йорк, лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман, актёры Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Дэвид Духовны, писатели Том Стоппард, Дж.К.Роулинг, Майкл Каннингэм.

В письме говорится, что Навальный, который находится в заключении, держит голодовку с требованием допустить к нему врача по его выбору. Это называется правом Навального, как и любого гражданина России. Авторы просят Путина как гаранта прав граждан обеспечить реализацию этого права. В письме описаны симптомы, которые испытывает Навальный. В нём не говорится о его политической деятельности.

Лечащие врачи Навального вечером в пятницу обратились с открытым письмом к директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову с просьбой срочно допустить их к Навальному в колонию номер 2 Владимирской области. Письмо опубликовано на сайте "Новой газеты".

Врачи обосновывают свою просьбу "резкой отрицательной динамикой данных лабораторных исследований" Навального. По их мнению, его состояние приближается к критическому.