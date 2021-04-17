«Дети кремлевской элиты не хотят жить в путинской России» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Политик Илья Яшин: ««С помощью «Умного голосования» у нас есть все шансы лишить «Единую Россию» большинства в Госдуме»»• Марина Литвинович: «Шансов вытащить из тюрьмы Навального почти нет»• Лев Шлосберг: «Путин не начнет войну, которую он проиграет»События последних месяцев свидетельствуют о том, что предстоящие выборы в Госдуму – главный проект года для Кремля. Цель президента России и его окружения - удержать власть на фоне падения рейтингов и резкого обнищания населения. Отсюда и угроза новой войны в Донбассе, посадка Навального и зачистка политического и информационного поля, где нет места альтернативному мнению. Правозащитник Марина Литвинович, политики Лев Шлосберг и Илья Яшин о своих политических амбициях в год выборов в Государственную Думу РФ.Беседу провели Мумин Шакиров и Иван Воронин.Репортажи Артема Радыгина и Алены Вершининой. Новостная лента Анастасии Тищенко.