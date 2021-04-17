Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Грани времени

«Дети кремлевской элиты не хотят жить в путинской России» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Дети кремлевской элиты не хотят жить в путинской России» | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
«Дети кремлевской элиты не хотят жить в путинской России» | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:53:27 0:00
Скачать медиафайл

Правозащитник Марина Литвинович, политики Лев Шлосберг и Илья Яшин о своих политических амбициях в год выборов в Государственную Думу РФ. Итоги недели подводит Мумин Шакиров.


• Политик Илья Яшин: ««С помощью «Умного голосования» у нас есть все шансы лишить «Единую Россию» большинства в Госдуме»»
• Марина Литвинович: «Шансов вытащить из тюрьмы Навального почти нет»
• Лев Шлосберг: «Путин не начнет войну, которую он проиграет»

События последних месяцев свидетельствуют о том, что предстоящие выборы в Госдуму – главный проект года для Кремля. Цель президента России и его окружения - удержать власть на фоне падения рейтингов и резкого обнищания населения. Отсюда и угроза новой войны в Донбассе, посадка Навального и зачистка политического и информационного поля, где нет места альтернативному мнению. Правозащитник Марина Литвинович, политики Лев Шлосберг и Илья Яшин о своих политических амбициях в год выборов в Государственную Думу РФ.

Беседу провели Мумин Шакиров и Иван Воронин.
Репортажи Артема Радыгина и Алены Вершининой. Новостная лента Анастасии Тищенко.
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG