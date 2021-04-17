В городе Виндзор неподалёку от Лондона проходит церемония похорон мужа королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа. Трансляцию в ютьюбе в прямом эфире ведёт канал Би-би-си.

99-летний внук и племянник двух королей Греции скончался 9 апреля. Греческий принц из династии Глюксбургов родился на Корфу, но его детство прошло в изгнании, его отец был приговорён в Афинах к смерти, первые годы жизни он провёл во Франции. Он учился в Германии, окончил школу в Шотландии и Королевский военно-морской колледж в Англии.

Начав яркую военную карьеру на британском флоте и приняв участие во Второй мировой войне, он закончил службу после того как его супруга принцесса Елизавета стала королевой Великобритании. После этого до самой смерти он исполнял обязанности представителя королевской семьи, приняв участие в более чем 22 тысячах официальных мероприятий.

Гроб с телом покойного герцога до начала церемонии находился в частной часовне королевской семьи в Виндзорском замке. Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа на похоронах присутствуют только 30 гостей вместо запланированных 800.

За гробом на похоронах шли дочь королевы Анна и её старший сын, наследник престола Чарльз, принц Уэльский. Следом — ещё два сына королевы, её внуки принц Гарри и Уильям, старший внук королевы Питер Филлипс, второй муж дочери королевы и сын её покойной сестры, перечисляет Би-би-си.

В 17 часов по Москве в Великобритании прошла минута молчания, а в часовне началась похоронная служба. По всей стране приспущены государственные флаги, поднятым остаётся только королевский штандарт. По окончании церемонии гроб с телом принца будет похоронен в королевском склепе.