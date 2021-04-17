ФСБ: враги Лукашенко задержаны в Москве и переданы в Минск

В Москве агенты ФСБ задержали двоих подозреваемых, якобы готовивших военный переворот в Беларуси и устранение президента Александра Лукашенко.

Как сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, службы безопасности России и Беларуси пресекли противоправную деятельность Юрия Зянковича, имеющего двойное гражданство Беларуси и США, и гражданина Беларуси Александра Федуты. Они якобы готовили военные переворот и устранение Лукашенко.

Из сообщения следует, что российские сотрудники ФСБ получили от белорусских коллег информацию о личной встрече Зянковича и Федуты с оппозиционно настроенными белорусскими генералами. Встреча состоялась в московском ресторане. Агентам КГБ удалось её заснять.

На сайте ФСБ излагается план заговорщиков, которые, в частности, готовили захват радио и телецентров для трансляции своего обращения к народу.



В опубликованном агентством ТАСС сообщении приводятся подробности плана переворота, включая разделение ролей между участниками ресторанной встречи. Конечной целью переворота было изменение конституционного строя Беларуси.

Российские органы безопасности задержали участников встречи и передали их белорусским партнёрам, сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ России. О том, были ли переданы Минску, наряду с Федутой и Зянковичем, лица, названные в сообщении ФСБ "белорусскими генералами" - не сообщается.