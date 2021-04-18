МИД РФ заявил послу Чехии о выдворении 20 чешских дипломатов

В воскресенье 18 апреля в Министерство иностранных дел России был вызван посол Чешской республики Витезслав Пивонька, которому был заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипломатической миссии в Праге.

Витезславу Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию России.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипломатической миссии в Москве, принятых на работу на месте, к паритету с числом сотрудников той же категории посольства России в Чехии.

По этому поводу послу Чехии в России вручена соответствующая нота.

Ранее, 17 апреля, Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором, в частности, говорилось:

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами". [...] "Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы.

Российская сторона известила чешские власти, что примет ответные меры, "которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", подчёрнуто в заявлении МИД РФ.

В Чехии бурно обсуждается сообщение о причастности российских спецслужб к взрывам. Президент Милош Земан, известный пророссийскими высказываниями, как сообщается, поддержал действия властей, не комментируя ситуацию.

Премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии накануне заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли 2 человека. Высылаемые из Чехии россияне, как утверждается, сотрудники спецслужб.

Чехия также заявила, что вынесет вопрос о диверсии российских агентов на обсуждение глав МИД стран ЕС. Страны-союзники Чехии по НАТО, включая США, поддержали действия Праги.