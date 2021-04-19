Соратник Навального Владимир Милов уехал из России в Европу

Соратник Алексея Навального Владимир Милов уехал из России в Европу. Об этом он рассказал в эфире ютьюб-канала "Навальный.Live". По словам Милова, у него есть важный участок работы, поэтому, посоветовавшись с коллегами, он решил уехать из России, чтобы не попадать в "арестную ситуацию". Он добавил, что занимается международными связями с целью оказать давление на власти России и добиться освобождения Алексея Навального из колонии.

Ранее уголовному преследованию после акций протеста в январе и феврале этого года подверглись врач Навального Анастасия Васильева, юрист Любовь Соболь, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также брат Навального Олег, участницы Pussy Riot и муниципальные депутаты.

На данный момент в команде Навального в Европе работают глава сети штабов Леонид Волков, юрист Иван Жданов и другие соратники политика.