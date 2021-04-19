Соратник Навального Владимир Милов уехал из России в Европу

Соратник Алексея Навального Владимир Милов уехал из России в Европу. Об этом он рассказал в эфире ютьюб-канала "Навальный.Live". По словам Милова, у него есть важный участок работы, поэтому, посоветовавшись с коллегами, он решил уехать из России, чтобы не попадать в "арестную ситуацию". Он добавил, что занимается международными связями с целью оказать давление на власти России и добиться освобождения Алексея Навального из колонии.
Ранее уголовному преследованию после акций протеста в январе и феврале этого года подверглись врач Навального Анастасия Васильева, юрист Любовь Соболь, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также брат Навального Олег, участницы Pussy Riot и муниципальные депутаты.
На данный момент в команде Навального в Европе работают глава сети штабов Леонид Волков, юрист Иван Жданов и другие соратники политика.
- В воскресенье штаб Навального анонсировал на 21 апреля акции за освобождение политика, которые пройдут во всех крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
- Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии с требованием допустить к нему независимого, гражданского врача. Ранее медики Навального со ссылкой на результаты его анализов заявили, что его состояние стремительно ухудшается.
- Последние крупные акции в поддержку Навального прошли в конце января – начале февраля, когда после лечения от последствий отравления "Новичком" политик вернулся в Россию из Германии, был арестован, а затем отправлен в колонию. Тогда на улицы десятков городов России вышли, по разным оценкам, от 100 до 300 тысяч человек. Тысячи участников акций протеста были задержаны, некоторые – осуждены по уголовным делам о насилии против полицейских. Возбуждены десятки уголовных дел по разным статьям. В начале февраля соратники Навального сообщили, что временно отказываются от массовых акций, однако обещали возобновить их весной.
- 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (включён в реестр иностранных агентов в России) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями, мотивировав это тем, что соратники оппозиционера якобы хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя".
- В последние недели сотрудники правоохранительных органов неоднократно приходили с обысками в ФБК и в штабы Навального в ряде регионов России.
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