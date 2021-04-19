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Лицом к событию

Путин против Навального: акция на фоне послания

Во время акции в поддержку Алексея Навального. Москва, 31 января 2021 года

Голодовка Алексея Навального продолжается. Власти не пускают к нему врачей, игнорируя требования, которые звучат как в России, так и заграницей. Сторонники Навального объявили акцию протеста на 21 апреля, на день, когда Путин решил в Манеже огласить свое ежегодное послание.

Положение в стране обсуждают политик Константин Янкаускас и экономист Дмитрий Некрасов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» в 17:05

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