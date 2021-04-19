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Сторонницу Навального задержали за надпись мелом даты протеста

В Москве полиция задержала сторонницу Алексея Навального, которая написала на стене мелом дату объявленной накануне акции в поддержку политика. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на саму задержанную, пожелавшую остаться анонимной.

По словам активистки, когда она закончила надпись, к ней подъехала полицейская машина. Сотрудники полиции объяснили стороннице Навального, что вменят ей статью о мелком хулиганстве, хотя в разговоре также упоминали статью о незаконном приобретении или хранении наркотиков. Её доставили в ОВД "Тимирязевский". Позже она также сообщила, что полицейские отбирают у неё телефон, и после этого перестала выходить на связь.

В Санкт-Петербурге рано утром в понедельник был задержан у своего дома бывший координатор местного штаба Навального Денис Михайлов. Он сам сообщил об этом в Телеграме. Активист написал, что его везут в 1 отдел полиции за участие в митинге 31 января. Михайлову грозит до 15 суток административного ареста.

В ночь на понедельник координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина написала в твиттере, что к ней домой приходили сотрудники полиции. Она не открыла им дверь. 11 апреля полицейские приходили в сам штаб, несколько часов стучали в дверь, а потом ушли.

  • В воскресенье штаб Навального анонсировал на 21 апреля акции за освобождение политика, которые пройдут во всех крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
  • В последние недели сотрудники правоохранительных органов неоднократно приходили с обысками в штабы Навального в ряде регионов России.
  • 16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией (включён в реестр иностранных агентов в России) и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями за якобы попытки "создать условия для изменения основ конституционного строя".

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