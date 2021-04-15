В Пскове, Пензе и Иркутске прошли обыски в штабах Навального

В четверг прошли сразу несколько обысков в региональных штабах Алексея Навального.

В Пскове сотрудники полиции пришли с обыском в связи с "незаконным митингом", который якобы планируют организовать сотрудники местного штаба. В помещении изъяли листовки, наклейки и ноутбук.

В иркутском штабе обыск прошёл из-за агитационных материалов: МВД проверяет их на экстремизм. В результате полицейские изъяли двести листовок.

По аналогичному поводу правоохранительные органы обыскали штаб Навального в Пензе. Координатор организации Антон Струнин рассказал, что на листовках, которые изъяли полицейские, были напечатаны лозунги "Свободу всем", "Россия будет счастливой" и "Свободу Навальному".

Также в четверг полиция задержала в Геленджике координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко. По её словам, вместе с оператором она снимала ролик на местном пляже, в какой-то момент их стал преследовать неизвестный, который позже написал на Панченко заявление в полицию о том, что она "выкрикивала антиправительственные лозунги". В отделе МВД от сотрудников штаба Навального потребовали сдать отпечатки пальцев, но они отказались это сделать.