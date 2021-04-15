В Пскове, Пензе и Иркутске прошли обыски в штабах Навального

В четверг прошли сразу несколько обысков в региональных штабах Алексея Навального.
В Пскове сотрудники полиции пришли с обыском в связи с "незаконным митингом", который якобы планируют организовать сотрудники местного штаба. В помещении изъяли листовки, наклейки и ноутбук.
В иркутском штабе обыск прошёл из-за агитационных материалов: МВД проверяет их на экстремизм. В результате полицейские изъяли двести листовок.
По аналогичному поводу правоохранительные органы обыскали штаб Навального в Пензе. Координатор организации Антон Струнин рассказал, что на листовках, которые изъяли полицейские, были напечатаны лозунги "Свободу всем", "Россия будет счастливой" и "Свободу Навальному".
Также в четверг полиция задержала в Геленджике координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко. По её словам, вместе с оператором она снимала ролик на местном пляже, в какой-то момент их стал преследовать неизвестный, который позже написал на Панченко заявление в полицию о том, что она "выкрикивала антиправительственные лозунги". В отделе МВД от сотрудников штаба Навального потребовали сдать отпечатки пальцев, но они отказались это сделать.
- Сторонников Алексея Навального, который в данный момент отбывает срок заключения во Владимирской области, преследуют по всей России после январских акций в поддержку политика. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки сторонников Навального приговорены к реальным срокам заключения, арестованы или подвергнуты крупным штрафам. Несмотря на это, команда оппозиционера анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.
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