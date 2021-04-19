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Чехия не исключает новых мер против РФ после взрывов в Врбетице

Ян Гамачек

Реакция Москвы на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства России оказалась жёстче, чем полагали в Праге, поэтому чешское правительство рассмотрит дальнейшие шаги, заявил 19 апреля на пресс-конференции министр иностранных дел Чешской республики Ян Гамачек.

Днём ранее стало известно о решении российских властей выслать 20 сотрудников чешского посольства в Москве. Их объявили персонами нон грата и обязали покинуть российскую территорию до конца 19 апреля.

"Эта реакция жёстче, чем мы ожидали, дипломатов больше, чем число высланных нами разведчиков", - сказал в понедельник Гамачек. В Праге утверждают, что высылаемые из страны граждане России – это сотрудники спецслужб.

"Высылка 20 сотрудников посольства Чехии в Москве – большой удар по нашему представительству. Работу посольства это парализует. Помимо заместителя посла в Чехию обязали вернуться весь политический и экономический отделы", - отметил Ян Гамачек, которого цитирует местное издание Novinky.cz.

17 апреля премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли 2 человека.

Также в субботу на прошлой неделе полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в 2014 году – в дни, предшествовавшие взрыву, – въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Они использовали также паспорта Молдавии и Таджикистана. По сообщениям СМИ, именно их чешские власти подозревают в причастности к взрывам. Речь идёт о тех же людях, которых в Великоборитании подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что они сотрудники российской военной разведки, известной как ГРУ.

МИД России позднее пригрозил Чехии ответными мерами. В Москве решение Праги назвали беспрецедентным и принятым под голословными и надуманными предлогами. "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала представитель МИД Мария Захарова, не уточнив, какие последствия она имеет в виду.

19 апреля, как ожидается, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг высылки из Чехии предполагаемых российских агентов.

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