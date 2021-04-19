Канцлером ФРГ может стать критик "Северного потока" Анналена Бербок

В ФРГ на выборах в бундестаг, назначенных на сентябрь, партию "Союз-90"/"Зелёные" поведет сопредседатель Анналена Бербок. Она станет кандидатом на пост главы правительства и у неё есть все шансы возглавить кабинет.
Об этом в понедельник, 19 апреля, пишет "Немецкая волна". СМИ отмечает, что Бербок известна, в том числе, критикой строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
По данным предвыборных опросов, партия Борбок стабильно держит второе место и всего на 3-5 процентных пункта отстаёт от лидера - правящего консервативного блока ХДС/ХСС. "Зеленые" выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за свою 40-летнюю историю.
В эту партию Анналена Бербок вступила в 2005 году. Она занималась европейской политикой, затем возглавила земельное отделение в Бранденбурге, где живет вместе с мужем и детьми. С 2013 года Бербок - депутат бундестага. Она курирует политику, связанную с изменениями климата, а также вопросы восточных земель Германии. Помимо этого, политик - член комитетов по экономике и энергетике и по делам Евросоюза.
У Бербок репутация жесткого критика действий России в Украине. Она также выступает против завершения строительства "Северного потока - 2". "Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России", - заявляла, среди прочего, Бербок в феврале в интервью ARD.
Москва называет трубопровод по дну Балтики исключительно экономическим проектом и отрицает обвинения в попытках расширить своё политическое влияние на страны Европейского Союза.
Ангела Меркель, которая возглавляет германское правительство 16 лет, не намерена вновь баллотироваться на пост канцлера.
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