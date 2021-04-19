Посольству Чехии в Москве будет запрещено нанимать на работу российских граждан, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. "И в отношении Соединенных Штатов Америки, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан", – цитирует Захарову агентство "Интерфакс".

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об ограничениях в адрес американского посольства в Москве. Речь идет в частности о том, что диппредставительство не сможет нанимать на работу в России граждан России и третьих стран.

17 апреля премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли два человека.

Также полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в 2014 году – в дни, предшествовавшие взрыву, – въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Они использовали также паспорта Молдавии и Таджикистана. Именно их чешские власти подозревают в причастности к взрывам. Речь идёт о тех же людях, которых в Великобритании подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что они сотрудники российской военной разведки, известной как ГРУ.