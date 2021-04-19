Власти Праги предложили сократить площадь посольства России

Городской совет Праги призвал правительство Чехии обсудить с российской стороной изменении площади территории посольства России.

Власти чешской столицы предложили, чтобы дипмиссия вернула часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году, после вторжения войск Варшавского договора. "Спустя 53 года оккупация части Стромовки со стороны Российской Федерации должна наконец-то завершиться", - написал в Твиттере староста района Прага-7 Ян Чижински.

Пражский магистрат также хочет сократить число парковочных мест, которые сейчас предусмотрены для машин сотрудников российской дипмиссии, отмечает издание Lidovky.cz.

О предложении стало известно после того, как в субботу власти Чехии заявили о возможной причастности российских спецслужб к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Тогда погибли два человека.

В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек объявили о высылке из Праги 18 сотрудников посольства России, которых в Чешской республике назвали сотрудниками российской разведки. Москва на следующий день распорядилась, чтобы Россию покинули 20 сотрудников чешского посольства.

Российские власти действия чешской стороны назвали беспрецедентным решением, которое было принято под голословными и надуманными предлогами.