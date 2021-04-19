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Власти Праги предложили сократить площадь посольства России

Ограду посольства России в Праге в ночь на 18 апреля облили кетчупом

Городской совет Праги призвал правительство Чехии обсудить с российской стороной изменении площади территории посольства России.

Власти чешской столицы предложили, чтобы дипмиссия вернула часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году, после вторжения войск Варшавского договора. "Спустя 53 года оккупация части Стромовки со стороны Российской Федерации должна наконец-то завершиться", - написал в Твиттере староста района Прага-7 Ян Чижински.

Пражский магистрат также хочет сократить число парковочных мест, которые сейчас предусмотрены для машин сотрудников российской дипмиссии, отмечает издание Lidovky.cz.

О предложении стало известно после того, как в субботу власти Чехии заявили о возможной причастности российских спецслужб к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Тогда погибли два человека.

В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек объявили о высылке из Праги 18 сотрудников посольства России, которых в Чешской республике назвали сотрудниками российской разведки. Москва на следующий день распорядилась, чтобы Россию покинули 20 сотрудников чешского посольства.

Следы секретной части ГРУ № 29155 в Чехии
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Следы секретной части ГРУ № 29155 в Чехии

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Российские власти действия чешской стороны назвали беспрецедентным решением, которое было принято под голословными и надуманными предлогами.

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