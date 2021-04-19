ЕС: Россия сосредоточила у границ Украины 150 тысяч военных

Европейский Союз в данный момент не будет вводить новые санкции против Москвы или российских физических и юридических лиц в связи с наращиванием военной мощи на границе с Украиной и ситуацией с держащим в заключении голодовку оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом по итогам онлайн-совещания министров иностранных дел стран ЕС сказал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. При этом он подчеркнул, что в ЕС обеспокоены как передвижением российских войск, так и состоянием здоровья Навального, ответственность за которое, по его словам, несут власти России.

По словам Борреля, Россия сконцентрировала у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих - более, чем когда-либо. Боррель назвал очевидным риск дальнейшей эскалации и призвал Россию к разрядке напряжённости. Неясно, на какие данные опирался глава внешнеполитического ведомства ЕС. Ранее в Киеве говорили о 80 тысячах российских военных у границ.

Во встрече глав МИД стран ЕС участвовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал Евросоюз ввести против России секторальные санкции, обвинив её в агрессии.

Обсуждались также выдвинутые Чехией в адрес российских спецслужб обвинения в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году. По словам Борреля, Прага не обращалась к другим странам ЕС с просьбой о высылке российских дипломатов в знак солидарности.

Сама Чехия выслала 18 сотрудников посольства России в стране. Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии - в результате в России остались только 5 чешских дипломатов.

Среди других тем, которые обсуждали министры, была ситуация в Мьянме. Было принято решение ввести санкции против 10 представителей военной хунты.

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