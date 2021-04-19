Чехия исключила "Росатом" из числа претендентов на достройку АЭС

Чехия исключила российский концерн "Росатом" из числа участников конкурса на строительство энергоблока АЭС "Дукованы". Решение об этом приняло в понедельник правительство Чехии - спустя два дня после того, как власти этой страны обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов на востоке Чехии осенью 2014 года.

О том, что "Росатом" будет исключён из тендера, представители чешских властей говорили уже в воскресенье. Участниками конкурса остаются компании из США, Франции и Южной Кореи.

Вопрос о том, допускать ли российский концерн к конкурсу, долгое время был предметом споров на чешской политической сцене. После последних событий, однако, с необходимостью исключить "Росатом" согласились как представители правящей коалиции, так и большая часть парламентской оппозиции.

АЭС "Дукованы" — В 2013 году произвела 20 % потребляемой Чехией электрической энергии. Это первая атомная электростанция, построенная в Чехии.

Строительство АЭС началось в 1974 году. В период с 1985 по 1987 годы были введены в эксплуатацию 4 энергоблока станции.

Атомная электростанция "Дукованы" принадлежит и управляется компанией ČEZ Group, которая и проводит тендер на строительство пятого энергоблока.

В понедельник 19 апреля на заседании правительства также обсуждалось расследование взрывов, произошедших в конце 2014 года на складах в селении Врбетице. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и генеральный прокурор Павел Земан подтвердили версию, которую высказывали СМИ, в том числе Радио Свобода: целью взрыва были боеприпасы, закупленные болгарским предпринимателем Емельяном Гебревым для дальнейшей продажи за рубеж, в частности на Украину.



По словам Бабиша, чешские власти не считают взрыв актом государственного терроризма, поскольку он не был направлен против Чешской республики.

Генпрокурор также подтвердил, что объявленных в розыск предполагаемых сотрудников российской военной разведки (ГРУ), известных как Руслан Боширов и Александр Петров, подозревают именно в причастности к взрыву в Врбетице. Этих же людей британские власти обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. По данным независимых расследований, настоящие их имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Чешское правительство не стало рассекречивать материалы следствия, хотя раньше не исключало такую возможность. Следствие ещё не завершено.

Чехия в субботу объявила о высылке 18 сотрудников посольства России в Праге. Самолёт с ними в понедельник вылетел в Москву.

Российские власти действия чешской стороны назвали беспрецедентным решением, которое было принято под голословными и надуманными предлогами. Они выслали из страны 20 сотрудников чешского посольства - в результате в России остаются только 5 чешских дипломатов.

В Праге российский шаг назвали неадекватной реакцией и заявили, что возможны новые меры по отношению к России.