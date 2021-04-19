Советник Байдена и секретарь Совбеза РФ обсудили саммит и Навального

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в понедельник по телефону с секретарём совета безопасности России Николаем Патрушевым перспективу проведения встречи президентов двух стран. Об этом сообщил Белый дом.

Салливан и Патрушев обсудили ряд двусторонних вопросов, а также проблемы регионального и глобального масштаба - говорится в сообщении Совета национальной безопасности США. Пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки добавила, что в ходе разговора был затронут также вопрос об оппозиционере Алексее Навальном, который держит голодовку в российской колонии.

В аппарате Совбеза России подтвердили факт телефонного разговора. О Навальном там не упомянули. Российская сторона подтверждает, что Патрушев и Салливан обсудили подготовку к возможному саммиту, а также вопросы стратегической стаблильности, ядерные программы Ирана и КНДР. "Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников" - также говорится в сообщении. Какие-либо иные подробности пока не известны.

Ранее Салливан заявлял, что Соединённые Штаты привлекут Россию к ответственности в случае смерти Навального в колонии. Эту же мысль повторила в понедельник Псаки на брифинге. При этом она призвала не спекулировать на этой теме. "Пока наша задача – продолжать оказывать давление, (направленное на) его освобождение и снова и снова выражать наше убеждение, что с ним необходимо обращаться гуманно", – сказала пресс-секретарь Белого Дома. Она подчеркнула, что США требуют освободить Навального. По словам Псаки, пока он в заключении, за жизнь и здоровье Навального отвечают российские власти.