ФСИН: Алексей Навальный переведён из колонии в больницу

Оппозиционер Алексей Навальный, который держит с 31 марта голодовку в колонии №2 города Покров, переведён в больницу. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по Владимирской области.

Больница, в которую переводят оппозиционера, находится на территории другой колонии ИК-3 во Владимире. ФСИН оценивает здоровье Навального, как удовлетворительное. В сообщении говорится, что оппозиционеру с его согласия назначили витаминную терапию.

СМИ называли пыточной ИК-3, в больницу которой перевели Навального. Бывшие заключенные утверждали, что в эту колонию переводят для "перевоспитания" и выбивания признаний в преступлениях. Осуждённые заявляли о том, что в больнице их обкалывали психотропными препаратами, пытали и насиловали.

Ранее лечащие врачи Навального опубликовали результаты его анализов крови. Они документально подтверждают информацию о том, что состояние здоровья оппозиционера близко к критическому. По словам врача Анастасии Васильевой, у Навального потенциально существует вероятность внезапной остановки сердца.