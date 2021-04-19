ФСИН: Алексей Навальный переведён из колонии в больницу

Оппозиционер Алексей Навальный, который держит с 31 марта голодовку в колонии №2 города Покров, переведён в больницу. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по Владимирской области.
Больница, в которую переводят оппозиционера, находится на территории другой колонии ИК-3 во Владимире. ФСИН оценивает здоровье Навального, как удовлетворительное. В сообщении говорится, что оппозиционеру с его согласия назначили витаминную терапию.
СМИ называли пыточной ИК-3, в больницу которой перевели Навального. Бывшие заключенные утверждали, что в эту колонию переводят для "перевоспитания" и выбивания признаний в преступлениях. Осуждённые заявляли о том, что в больнице их обкалывали психотропными препаратами, пытали и насиловали.
Ранее лечащие врачи Навального опубликовали результаты его анализов крови. Они документально подтверждают информацию о том, что состояние здоровья оппозиционера близко к критическому. По словам врача Анастасии Васильевой, у Навального потенциально существует вероятность внезапной остановки сердца.
- Оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области: суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. В колонии состояние здоровья Навального резко ухудшилось. С конца марта политик держит голодовку: он объявил её в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи, и при этом к нему не допускают его лечащего врача.
- В воскресенье штаб Навального анонсировал на 21 апреля акции за освобождение политика, которые пройдут во всех крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.
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