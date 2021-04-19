ВКС России в Сирии нанесли удары северо-восточнее Пальмиры

Российское министерство обороны заявило в понедельник о нанесении авиаударов по "террористической базе", находящейся к северо-востоку от Пальмиры. Как сообщает агентство Arabnews, российские Военно-космические силы, после подтверждения информации из разлиных источников о дислокации сил террористов, нанесли авиаудары, уничтожив два укрытия и около 200 боевиков.
По сведением Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны.
После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств.
- Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года с гражданского противостояния, переросшего в восстание против режима Башара Асада. Позднее в конфликт оказались вовлечёнными основные государства региона, международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.
- Основными участниками конфликта в Сирии являются регулярные вооружённые и военизированные формирования, выступающие на стороне президента Башара Асада (Сирийские арабские вооружённые силы, Национальные силы обороны), формирования "умеренной" сирийской оппозиции (Свободная сирийская армия, арабские суннитские племенные формирования), курдские регионалисты (Отряды народной самообороны, Сирийские демократические силы), а также различного рода исламистские и джихадистские террористические группировки, в деятельности которых участвуют добровольцы из-за рубежа.
- Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран, тогда как сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и монархий Персидского залива.
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