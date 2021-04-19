ВКС России в Сирии нанесли удары северо-восточнее Пальмиры

Российское министерство обороны заявило в понедельник о нанесении авиаударов по "террористической базе", находящейся к северо-востоку от Пальмиры. Как сообщает агентство Arabnews, российские Военно-космические силы, после подтверждения информации из разлиных источников о дислокации сил террористов, нанесли авиаудары, уничтожив два укрытия и около 200 боевиков.

По сведением Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике, ​северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны.

После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств.