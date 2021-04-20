Неизвестные совместили базу электронных адресов, украденных с сайта "Свободу Навальному" с личными данным их владельцев. В распространённых сети списках оказались имена, даты рождения, контактные данные и сведения о работе людей, выразивших желание выйти на митинг в поддержку оппозиционера. Внимание на это обратил в своём телеграм-канале основатель сервиса разведки утечек данных Ашот Оганесян.

Ему удалось обнаружить в сети как минимум два файла с такими данными, 112 тысяч строк содержали в них имена, даты рождения, домашние адреса и места работы. Часть информации в базе может быть устаревшей, отмечает "Медуза", однако в некоторых случаях попавшие в неё люди стали получать угрозы.

О том, что в открытый доступ попали регистрации с сайта "Свободу Навальному" стало известно 16 апреля. Соратник оппозиционера Леонид Волков сообщил, что к утечке может быть причастен бывший сотрудник Фонда оппозиционера. По словам Оганесяна, скорее всего, злоумышленникам удалось совместить похищенные данные с предыдущими утечками.

По оценке источника Русской службы Би-би-си, данные с сайта Навального были совмещены с базой доходов москвичей за предыдущие годы, там указаны места работы. В перспективе данные могут быть расширены и за счёт других баз — злоумышленники могут сделать это в автоматическом режиме.