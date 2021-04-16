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Хакеры опубликовали базу электронных почт сторонников Навального

Неизвестные опубликовали базу электронных почт сторонников Алексея Навального, которые выразили готовность выйти на митинг с требованием освободить оппозиционера. Подлинность базы подтвердил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Российские власти внесли ФБК в реестр "иностранных агентов".

"Это очень неприятный удар, который нанесли по ФБК в день, когда фонд выпустил расследование про резиденцию президента Путина на Валдае", — подчеркнул соратник Навального.

В общий доступ выложили 529 тысяч электронных почт, которые использовали для того, чтобы подтвердить готовность выйти на митинг в поддержку Навального весной 2021 года. Злоумышленники утверждают, что 70 процентов из зарегистрировавшихся — боты.

Хакеры угрожают раскрыть данные тех, кто оставил адрес электронной почты на сайте "Свободу Навальному!". "А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем ваши имена, телефоны, адреса", — говорится в сообщении взломщиков.

По словам Жданова, собранная база содержит исключительно электронные адреса, без фамилий, имен и каких-либо уточняющих данных. "Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам", — считает он.

В то же время почтовые адреса реальных людей легко сопоставить с другими их данными — например, именами и номерами телефонов.

Сайт "Свободу Навальному" был создан 23 марта для сбора подписей желающих участвовать в митинге. Соратники Навального объявили, что назовут дату митинга после того, как на сайте зарегистрируются 500 тысяч человек. На утро 16 апреля заявлено о регистрации 438 тысяч.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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