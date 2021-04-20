В Кургане задержан координатор местного штаба Алексея Навального

В Кургане полиция задержала координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Шварца. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба. На него составили протокол за повторное нарушение правил организации публичной акции.
Накануне в Краснодаре полиция задержала активисток штаба Навального Алипат Султанбегову и Марьям Дадашеву. Им вменили нарушение закона о митингах из-за анонса предстоящей акции "Свободу Навальному!" в тиктоке. Активисток оставили в отделении полиции на ночь до суда.
В Улан-Удэ исчез активист Антон Оверин, уехавший подавать в мэрию уведомление на митинг 21 апреля. Как сообщила "МБХ медиа" правозащитница Надежда Низовкина, активисты подали заявление о похищении или негласном аресте Оверина, возможно центром "Э".
В Березниках Пермского края сотрудники полиции приходили домой к активисту Артёму Файзулину, чтобы опросить его по поводу акции 21 апреля. Он отказался отвечать, сославшись на 51 статью Конституции.
- Сторонники заключённого оппозиционера Алексея Навального готовятся провести 21 апреля в крупных городах акции в его поддержку. Навальный более двух недель держит голодовку в колонии. Ранее его врачи заявили, что состояние его здоровья быстро ухудшается.
- Генеральная прокуратура предупредила об ответственности всех желающих участвовать в массовых акциях протеста. Речь идёт о возможном применении об организации массовых беспорядков, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.
- В Генеральной прокуратуре пояснили, что призывы исходят от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Министерство юстиции внесло эту организацию в реестр иностранных агентов), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан. На днях прокуратура Москвы потребовала через суд признать эти организации экстремистскими.
- Министерство внутренних дел России также выступило с призывом воздержаться от участия в несогласованных массовых акциях в связи с пандемией и угрозой провокаций со стороны "деструктивно настроенных лиц".
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