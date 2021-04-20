В Кургане задержан координатор местного штаба Алексея Навального

В Кургане полиция задержала координатора местного штаба Алексея Навального Алексея Шварца. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба. На него составили протокол за повторное нарушение правил организации публичной акции.

Накануне в Краснодаре полиция задержала активисток штаба Навального Алипат Султанбегову и Марьям Дадашеву. Им вменили нарушение закона о митингах из-за анонса предстоящей акции "Свободу Навальному!" в тиктоке. Активисток оставили в отделении полиции на ночь до суда.

В Улан-Удэ исчез активист Антон Оверин, уехавший подавать в мэрию уведомление на митинг 21 апреля. Как сообщила "МБХ медиа" правозащитница Надежда Низовкина, активисты подали заявление о похищении или негласном аресте Оверина, возможно центром "Э".

В Березниках Пермского края сотрудники полиции приходили домой к активисту Артёму Файзулину, чтобы опросить его по поводу акции 21 апреля. Он отказался отвечать, сославшись на 51 статью Конституции.