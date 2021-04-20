В первом квартале 2021 года главными источниками страхов россиян стали действия полиции и судов в связи с акциями протеста. Об этом свидетельствуют данные "Национального индекса тревожностей", подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС), сообщает "Коммерсантъ".

На втором месте оказался страх "нашествия волков", на третьем — угроза "революции и потрясений" из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Исследователи выяснили, что в начале текущего года в социальных сетях наблюдался всплеск негативных высказываний в адрес правоохранительных органов и судов, а также опасений в том, что акции протестов направлены на дестабилизацию обстановки, которая способна привести к массовым беспорядкам, подрыву конституционного строя и "цветной революции". Больше всего об этом говорили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области.

Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в беседе с "Коммерсантом" отметил, что тревожность на фоне протестов активно проявляется среди либеральной части населения, которая негативно воспринимает ухудшение отношений с Западом, а также среди молодежи — главной аудитории Навального.

Страх перед "нашествием волков" и паводками стал актуален в связи с появлением этих проблем в десятке регионов России, в частности - в Архангельской, Омской, Смоленской, Псковской, Московской областях, а также в Коми, Карелии и Бурятии.

Также страхи россиян связаны с ростом цен на продукты, давления государства на соцсети, обострением отношений России и США, конфликтом в Донбассе и ситуацией с коронавирусом.

В конце прошлого года россияне больше всего боялись падения уровня жизни, недостаточного уровня медицинской помощи из-за COVID-19 и возможных последствий вакцинации.



"Национальный индекс тревожностей" выявляет и ранжирует фобии на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях, а также их соотношения.

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