Футбольный ГКЧП. Иван Беляев – о Суперлиге и доверии

То, что случилось на этой неделе в футболе, конечно, главный спортивный скандал не за один год. Думаю, даже антикоррупционные расследования, которые привели к падению Зеппа Блаттера, – очень скромное событие по сравнению с демаршем европейских суперклубов. Итак, дюжина футбольных команд (шесть английских, по три испанских и итальянских) объявила о создании собственного турнира. По задумке создателей, среди которых верховодили президенты "Реала" и "Ювентуса", новый турнир должен был стать популярнее Лиги чемпионов и принести топ-командам больше денег. В скором времени в турнир обещали принять ещё несколько команд (спойлер: "Краснодар", "Уфу" и "Ахмат" приглашать не собирались).

Разговоры о возникновении отдельного элитарного турнира велись давно, этой задумке много лет. Дескать, ведущим клубам Европы приходится тянуть лямку игр с менее известными командами из слабых чемпионатов, но ведь публику собирают именно "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Ливерпуль" или "Арсенал", а не донецкий (номинально) "Шахтёр", питерский "Зенит", клубы из Турции, Швейцарии или Шотландии. Освободить зрителя от проходных игр, оставить ему только матчи класса люкс, а деньги делить между грандами – вот исходная идея (хотя теперь инициаторы Суперлиги обещали деньги на поддержку европейского футбольного сообщества и якобы даже больше, чем даёт УЕФА).

Львовские "Карпаты" с иронией называют Суперлигу аферой и отказываются к ней присоединяться

До поры до времени казалось: не случится. Не договорятся или же УЕФА вовремя купирует все риски. Очевидным последним толчком стала пандемия, которая подрубила предыдущий сезон и подпортила этот: прошлогодние еврокубки сначала были остановлены, потому доигрывались в сокращённом виде без зрителей, при пустых трибунах играется и большая часть этого футбольного года. Вопреки старой поговорке о том, что пока толстый сохнет, тощий сдохнет, кризисный год оказался для ведущих клубов едва ли не хуже, чем для середняков. Много лет подряд цены на футболистов лихорадочно взвинчивались, это были инвестиции, которые не способны окупиться быстро, фактически – деньги, взятые в долг у будущего. Когда это будущее оказалось не столь радужным, оживились старые претензии и обиды. Боссам оказалось легче сговориться.

В европейском футболе есть ощущение идейной исчерпанности

Надо признать, что европейский футбол и правда оказался в сложном положении. Не сказать, что это прямо измеряется в деньгах и рейтингах, с этой точки зрения всё по-прежнему хорошо. Но в европейском футболе есть ощущение идейной исчерпанности. У Лиги чемпионов была великая эпоха, но кажется, что она подходит к концу, нужна новая страница. Необходимость реформ явно понимали и в УЕФА. Десять с небольшим лет назад там успешно вдохнули новую жизнь во второй по значимости еврокубок, теперь создают третий, так называемую Лигу конференций, все последние недели велись переговоры об изменении регламента Лиги чемпионов.

Интересно здесь и то, что основные идеи во многом благоволили тем самым большим клубам. Например, новая сетка еврокубков выстраивалась таким образом, чтобы, с одной стороны, увеличить представительство команд разных стран, но сделать это в первую очередь за счёт нового турнира с ещё никому не известными рейтинговыми перспективами и аудиторией. И, наоборот, лидеры ведущих чемпионатов оказывались в привилегированном положении.

Но путч всё же провалился. Против Суперлиги открыто выступили президент Франции и премьер Великобритании. УЕФА пригрозил дисквалифицировать из Лиги Чемпионов троих её полуфиналистов. Кроме этого, все игроки нового турнира попали под угрозу отстраненения от игр сборных. Это, конечно, серьёзный удар по их карьерам, и, возможно, именно "заход" через футболистов стал главным успехом УЕФА. Большие деньги любят тишину, амбициозные планы тоже – новый турнир создавался в кулуарах, в тесном кругу президентов клубов. Ни игрокам, ни тренерам ничего не сообщали вплоть до официального объявления, и многие были серьёзно встревожены или разочарованы.

Тренер "Тоттенхэма", легендарный Жозе Моуринью, и вовсе стал жертвой Суперлиги. В знак протеста он отказался вывести команду на тренировку и был уволен (хотя поговаривают, что в клубе его и так готовы были уволить)

Вряд ли стоит удивляться, что войны до последнего патрона не случится. Было очевидно, что кто-то неизбежно моргнёт, а напряжение рано или поздно придётся сбросить. Удивительно, скорее, как быстро посыпался заговор европейских грандов, почти как ГКЧП. Не заручившись согласием немецких и французских клубов (а "Бавария" и ПСЖ, на минуточку, финалисты последней Лиги чемпионов), не проработав PR-стратегию, нарвавшись на глухой ропот профессионального сообщества, клубные боссы быстро сдали назад, даже быстрее, чем многие ожидали.

Но я бы не переоценивал победу УЕФА. За путчистами по-прежнему есть своя сила и они не отступятся от собственных интересов. Джинна Суперлиги удалось затолкать обратно в бутылку, но УЕФА всё равно пойдёт навстречу большим богатым командам. А, кроме того, за одну ночь в футболе стало меньше доверия и меньше товарищества, и эта рана затянется не скоро.

Да, футбол – это бизнес. Но всегда остаётся вера в то, что футбол – это не только бизнес. В начале этой недели такой веры поубавилось.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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