Россия выслала двух болгарских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ объявило персона нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Покинуть страну в течение 72 часов велено первому секретарю консульской службы и первому секретарю службы по торгово-экономическим вопросам.

Это сделано в ответ на высылку двух российских дипломатов из Софии в марте. В сообщении российского МИД называются имена высылаемых болгар — Николаю Панайотов и Чавдар Христозов. Это идёт вразрез со сложившимся дипломатическим этикетом, обычно личность высланного официально не раскрывается.

В марте 2021 года в Болгарии была задержана группа офицеров, которых контрразведка подозревает в шпионаже в пользу России. С октября 2019 года из страны высланы восемь российских дипломатов. Всех их подозревали в шпионаже. Россия всегда отвечала ответной высылкой.

Решение российского МИД прошло на фоне масштабной высылки российских дипломатов из Чехии. Спецслужбы страны заподозрили их в работе на разведку под прикрытием. До того были пять предполагаемых сотрудников разведки из США.