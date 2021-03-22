Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну, сообщает bTV со ссылкой на заявление болгарского МИД. 22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В посольстве России в Софии назвали решение болгарских властей "очередным безосновательным демаршем" и заявили, что не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога".

19 марта в Софии были задержаны несколько человек, граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержания провело контрразведывательное государственное агентство "Национальная безопасность". Один из подозреваемых пытался скрыться и мог быть задержан на автодороге из Софии в Пловдив. По данным канала bTV, для этого на выезде из крупнейшего города страны была организована поголовная проверка документов.

Двое задержанных – офицеры болгарской армии, один – бывший сотрудник контрразведки, сообщил на пресс-конференции представитель прокуратуры. По версии следствия, они были завербованы российской военной разведкой – ГРУ. Всего обвинения предъявлены шести подозреваемым, в том числе жене предполагаемого резидента российской разведки.

Одной из задач задержанных был сбор информации внутри здания министерства на темы Сирии, Нагорного Карабаха и Украины. Один из задержанных, служащий в подразделении военной разведки болгарского министерства обороны, пересчитывал деньги, предположительно полученные от вербовщика, прямо за рабочим столом.

С октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.

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