Детектор лжи можно обмануть, а сыворотки правды не существует? Какие технологии и научные наработки используют современные следователи для поиска и поимки преступников. Когда правосудие перепоручат искусственному интеллекту и при чем здесь Голливуд
В подкасте участвуют:
Владимир Кудрявцев, младший научный сотрудник Института проблем, правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
Игорь Бедеров, основатель компании “Интернет розыск”, руководитель отдела специальных разработок технопарка в Санкт-Петербурге
Ульяна Карагезьян, психофизиолог, клинический психолог
Олег Долгицкий, судебный эксперт психолог
Александр Панчин, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой
В подкасте участвуют:
Владимир Кудрявцев, младший научный сотрудник Института проблем, правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
Игорь Бедеров, основатель компании “Интернет розыск”, руководитель отдела специальных разработок технопарка в Санкт-Петербурге
Ульяна Карагезьян, психофизиолог, клинический психолог
Олег Долгицкий, судебный эксперт психолог
Александр Панчин, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой