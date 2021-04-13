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Детектор лжи можно обмануть, а сыворотки правды не существует? Какие технологии и научные наработки используют современные следователи для поиска и поимки преступников. Когда правосудие перепоручат искусственному интеллекту и при чем здесь Голливуд



В подкасте участвуют:

Владимир Кудрявцев, младший научный сотрудник Института проблем​, правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге

Игорь Бедеров, основатель компании “Интернет розыск”, руководитель отдела специальных разработок технопарка в Санкт-Петербурге

Ульяна Карагезьян, психофизиолог, клинический психолог

Олег Долгицкий, судебный эксперт психолог

Александр Панчин, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой