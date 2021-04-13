Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Человек имеет право
Подписаться
Человек имеет право

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Детекторы лжи, искусственный интеллект и профайлинг. Как новые технологии помогают выявлять преступников

Детекторы лжи, искусственный интеллект и профайлинг. Как новые технологии помогают выявлять преступников
Embed
Детекторы лжи, искусственный интеллект и профайлинг. Как новые технологии помогают выявлять преступников

No media source currently available

0:00 0:30:24 0:00
Скачать медиафайл

Детектор лжи можно обмануть, а сыворотки правды не существует? Какие технологии и научные наработки используют современные следователи для поиска и поимки преступников. Когда правосудие перепоручат искусственному интеллекту и при чем здесь Голливуд

Детектор лжи можно обмануть, а сыворотки правды не существует? Какие технологии и научные наработки используют современные следователи для поиска и поимки преступников. Когда правосудие перепоручат искусственному интеллекту и при чем здесь Голливуд

В подкасте участвуют:
Владимир Кудрявцев, младший научный сотрудник Института проблем​, правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
Игорь Бедеров, основатель компании “Интернет розыск”, руководитель отдела специальных разработок технопарка в Санкт-Петербурге
Ульяна Карагезьян, психофизиолог, клинический психолог
Олег Долгицкий, судебный эксперт психолог
Александр Панчин, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG