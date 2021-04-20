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Украина

Позиции украинской армии в Горловке под обстрелом

Позиции украинской армии в Горловке под обстрелом
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Позиции украинской армии в Горловке под обстрелом

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В понедельник, 19 апреля, был убит еще один украинский военный

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