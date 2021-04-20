СМИ: бывший глава пыточной колонии в Нижнем Новгороде скрывается в Киеве

Бывший начальник исправительной колонии №14 Нижнего Новгорода Василий Волошин, объявленный в международный розыск, находится в Киеве и свободно перемещается по Украине. Об этом сообщает издание "Заборона".

Правозащитники и осужденные утверждают, что в ИК-14 Волошин построил пыточную систему. Издевательствами, вымогательствами, избиениями и изнасилованиями заключенных занимались другие заключенные, которые были приближены к руководству колонии. "Заборона" пишет, что их называли "сынками Волошина".

Сообщается, что документальные подтверждения пыток и убийств в колонии скрывались или уничтожались. Тех кто жаловался на издевательства запугивали и заставляли отказаться от своих слов. По информации СМИ, с 2011 по 2015 годы правозащитники получили 184 жалобы от осужденных, отбывающих наказание в ИК-14, и их родственников. Близкие заключенных и "Комитетом против пыток" создали сайт, где публикуются сообщения пострадавших от действий Волошина и предлагается вознаграждение за информацию о его местонахождении.

В 2015 году на Волошина завели дело о "присвоении чужого имущества с использованием служебного положения" и отстранили от работы. Начальник колонии якобы приказывал заключенным изготовлять для себя мебель. Позднее на него завели ещё одно дело о незаконной вырубке деревьев. Волошин сбежал вместе с семьей на территорию частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра. По информации журналистов, там он занимался бизнесом и жил на средства от недвижимости, которая ранее принадлежала заключенным ИК-14 и была переоформлена на него.

В 2020 году Волошин решил переехать в Киев. В марте он был задержан в украинской столице и помещён под домашний арест, срок которого закончился в августе того же года. С тех пор он свободно перемещается по стране. В разговоре с журналистами юрист Алексей Скорбач предположил, что прокуратура Украины могла закрыть дело, а сам Волошин вероятно получил украинский паспорт.

"Заборона" обратилась в Генеральную прокуратуру Украины и к Генеральному прокурору России за информацией по делу Волошина. Ответы журналисты пока не получили. В МВД Украины журналистам информацию предоставить отказались.