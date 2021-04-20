Власти перекрывают площади и скверы перед акциями Навального

Власти российских городов перекрывают площади, скверы и улицы перед заявленными на 21 апреля акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии. "Росгвардия" переведена на усиленный режим несения службы. Об этом этом сообщают "Открытые медиа".

По информации источников издания, в Москве полицейские и росгвардейцы будут придерживаться той же тактики. что и на митингах в поддержку Навального 23 и 31 января этого года. Кроме усиленных нарядов, в отделы полиции дополнительно вызовут следователей и дознавателей.

В Москве 21 апреля перекроют ближайшие к Кремлю улицы и площади. Основанием для этого называют обеспечение безопасности во время оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Ранее столичные власти заявили, что не согласовывают акцию сторонников Навального. Генпрокуратура России и МВД предостерегли от участия в митингах, пригрозив уголовной статьей об участии в массовых беспорядках.

В Костроме власти города объявили об обработке площадей и скверов от клещей в ближайшие несколько дней. В Екатеринбурге и Челябинске перенесли репетиции парада на более ранее время. Из-за этого будут перекрыты центральные улицы этих городов.