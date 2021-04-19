Генпрокуратура и МВД предостерегли активистов от участия в протестах

Генеральная прокуратура предупредила об ответственности всех желающих участвовать в массовых акциях протеста. Речь идёт о возможном применении 212-ой статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках и до 15 лет за организацию массовых беспорядков. Об этом сообщает РБК.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что призывы исходят от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Министерство юстиции внесло эту организацию в реестр иностранных агентов), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, юридическое лицо в рамках Фонда борьбы с коррупцией). На днях прокуратура Москвы потребовала через суд признать эти организации экстремистскими.

Ранее Министерство внутренних дел России выступило с призывом воздержаться от участия в несогласованных массовых акциях. Министерство предупредило о наличии высокого риска заражения коронавирусом во время проведения массовых акций, а также об угрозе провокаций, со стороны "деструктивно настроенных лиц".