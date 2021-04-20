В США ожидают вердикта на суде по делу об убийстве Джорджа Флойда

В течение ближайшего часа в Миннеаполисе ожидается объявление вердикта присяжных по делу полицейского Дерека Шовину, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, 46-летнего жителя штата Миннесота.

В понедельник завершились прения сторон на процессе в Миннеаполисе. Члены суда присяжных начали обсуждение вердикта.

Обвинение и защита в течение трёх недель предлагали присяжным свои версии причин смерти Джорджа Флойда в ходе его ареста полицейскими. В качестве основной улики прокуроры использовали видеозапись задержания, во время которого Шовин держит колено на шее лежащего на земле и не двигающего Флойда. "Верьте своим глазам", – призывали прокуроры присяжных, в то время как многочисленные свидетели описывали происшедшее и свои эмоции. "Так полицейские не действуют, это было убийство", – обратился к суду присяжных помощник прокурора Стив Шлейхер.

Медики, приглашённые в качестве экспертов прокуратурой, заявили, что Флойд умер от удушья.

Эрик Нельсон, адвокат Шовина, настаивал, что причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, которым страдал Флойд, и наличие в его организме наркотиков в момент задержания. Действия полицейских, по его словам, были оправданны, поскольку Флойд активно сопротивлялся во время ареста. Главный тезис адвокатов – обвинение не сумело доказать вину Шовина в непредумышленном убийстве. Согласно американскому уголовному законодательству, присяжные должны оправдать обвиняемого, если есть обоснованное сомнение в его вине.

Дереку Шовину предъявлены обвинения в убийстве по трем пунктам. Это обвинения в непредумышленном убийстве разной степени тяжести. Максимальные сроки заключения по каждому из них: 40, 25, 10 лет. Присяжные могли обвинить или оправдать Шовина по всем или по каждому из пунктов. Присяжные могли не достичь вердикта, если с решением не согласится хотя бы один из 12 членов суда присяжных.