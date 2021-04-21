Создание европейской футбольной Суперлиги приостановлено через двое суток после объявления о её создании. Это случилось после того, как о выходе из проекта заявили английские команды. Вице-президент проекта признал, что без клубов из Англии проект не состоится.

О запуске нового клубного турнира было объявлено в ночь на 19 апреля. Соревнование должно было заменить для топ-клубов футбольную Лигу чемпионов. Предполагалось, что самые популярные команды Европы будут играть друг с другом больше международных матчей за сезон, что позволит им зарабатывать больше, чем в существующем клубном турнире.

Предполагалось, что в клубе будут играть самые титулованные команды Англии, Испании и Италии. Первоначальный состав турнира собрал клубы, 208 раз выигравшие свои национальные чемпионаты, и 40 раз — Лигу чемпионов. В том числе в проекте должны были участвовать самый титулованный клуб планеты — мадридский "Реал", "Барселона", в которой играет один из двух самых титулованных современных футболистов — Месси, и "Ювентус", в которой играет второй такой футболист — Криштиану Роналду.

Планы команд вызвали резкую критику Союза европейских футбольных ассоциаций, национальных чемпионатов и болельщиков. УЕФА пригрозила исключить из всех турниров участников Суперлиги. Спортивная пресса сообщала, что против проекта выступили многие футболисты команд, заявившихся в турнире.

Во вторник в Лондоне прошли акции протеста болельщиков, призывающих футбольный клуб "Челси" отказаться от выступления в Суперлиге. После этого от участия отказались все шесть команд из страны, согласившихся ранее — включая действующего чемпиона "Ливерпуль" и лидирующего в национальном чемпионате "Манчестер Сити".

Вице-президент проекта, президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли признал, что без клубов из Англии проект не состоится, — передаёт Sky Sports. В составе турнира по состоянию на вечер среды формально остались только четверо учредителя из двенадцати: "Реал", "Барселона", "Ювентус" и "Милан".