10 американским дипломатам дали месяц на отъезд из России

МИД России объявил persona non grata 10 сотрудников посольства США в России. Нота об этом была вручена в среду заместителю посла США в Москве Барту Горману. Как говорится в сообщении МИД, американским дипломатам предписано покинуть страну до конца дня 21 мая.

О предстоящей высылке стало известно ещё на прошлой неделе - её анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив, что это ответная мера на высылку из Соединённых Штатов 10 сотрудников российских дипучреждений.

В заявлении российского МИД также говорится, что в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках "комплекса ответных мер" - после введения нового пакета санкций США. Ранее сообщалось, что Россия включила в свой санкционный список 8 нынешних и бывших руководителей правоохранительных ведомств Соединённых Штатов.

Санкции против Москвы были введены на прошлой неделе в качестве реакции на хакерские атаки, вмешательство в выборы и другие недружественные действия России. Кроме высылки дипломатов, были расширены санкционные списки, а также ограничена возможность операций американских резидентов с облигациями российского госдолга. Москва назвала санкции необоснованными.

Американским дипломатам дали месяц на отъезд из России. Несколько дней назад Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии - в ответ на высылку из Чехии 18 предполагаемых сотрудников российских спецслужб, работавших под дипломатическим прикрытием. Чешским дипломатам дали на сборы лишь чуть более 24 часов.

Ранее на этой неделе посол США в России Джон Салливан выехал в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства. Посол США подчеркнул, что вернётся в Москву в ближайшие недели.

16 апреля, после того как США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, МИД России рекомендовал Салливану отправиться домой на консультации.

Российский посол в США Анатолий Антонов сейчас находится в России. Он покинул Вашингтон 20 марта для консультаций. Его отозвали в Москву после интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента Владимира Путина "убийцей", и пообещал, что тот "заплатит" за вмешательство в выборы.