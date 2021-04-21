Сайт ИА "Панорама" получил аккредитацию в Госдуме

Информационное агентство ИА "Панорама", название которого полностью совпадает с названием сатирического сайта, получило аккредитацию для работы в Государственной думе. Это следует из списка изданий, аккредитованных в Думе в 2021 году - он опубликован на сайте нижней палаты российского парламента. В Думе пояснили, что речь идёт не о сатирическом проекте, а о другом СМИ.

Согласно списку, в Думе аккредитованы 11 российских информационных агентств, в том числе и "Панорама". Среди аккредитованных также агентство "В окияне-море", сайт которого не обновлялся с декабря прошлого года.

"Успешно аккредитовались для работы в Госдуме" - написало ИА "Панорама" (сатирический проект) в своём паблике ВКонтакте.

Ряд СМИ также сообщили о том, что сатирический проект получил аккредитацию в Госдуме. После появления новостей об этом в аппарате палаты, однако, заявили, что это не так, и аккредитовано было другое агентство, лишь совпадающее по названию с сатирическим сайтом. Об этом в частности заявил "Новой газете" руководитель пресс-службы Госдумы Константин Тарасов.

Аккредитация означает, что журналисты издания получат доступ в здание Госдумы, смогут наблюдать за пленарными заседаниями, заседаниями комитетов и комиссий.

Накануне сообщалось, что Федеральная служба охраны отказалась аккредитовать двоих журналистов газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" для работы в Государственной думе. Один из них был исключён из пула председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Это случилось меньше чем за полгода до парламентских выборов. В отличие от "Панорамы", речь идёт о крупных федеральных СМИ.