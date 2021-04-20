ФСО не дала аккредитовать журналистов "Коммерсанта" и "Ведомостей" в Госдуме

Федеральная служба охраны отказалась аккредитовать двоих журналистов газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" для работы в Государственной думе. Один из них был исключён из пула председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Это случилось меньше чем за полгода до парламентских выборов. Об этом пишут "Ведомости".

Издание называет только одного лишившегося аккредитации журналиста — заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. Имя исключённого из пула журналиста "Коммерсанта" не называется, однако из публикаций на сайте можно сделать вывод, что речь идёт о старшем корреспонденте издания Марии Макутиной.

В последний раз федеральные издания сталкивались с отказом в аккредитации в 1990-е годы, утверждается в заметке "Ведомостей". Лишить допуска Макутину, согласно формальным правилам, можно было только если бы суд признал клеветой одну из её заметок.

Решение ФСО может быть связано с делом бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, — предположили "Открытые медиа". Коллеги корреспондента, обвинённого в шпионаже в пользу Чехии, настаивают на его невиновности, организовали кампанию в его поддержку и задали вопрос о его деле на итоговой пресс-конференции Владимира Путина в 2020 году.

Иванов в общении с редакцией не исключил такого мотива ФСО. По его словам, выданного одним из думских комитетов многоразового пропуска в здание парламента он был лишён ещё в августе, когда начал вести активную кампанию в защиту арестованного друга и коллеги.