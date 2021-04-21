В Москве проходит акция в поддержку Навального. Видеотрансляция

В центре Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов Центральной России проходят акции в поддержку заключённого оппозиционера Алексея Навального. Они не согласованы с властями.
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Сотрудники правоохранительных органов перекрыли Манежную площадь, куда призывали выйти соратники Навального. Группы сторонников оппозиционера собираются на ряде других мест в центре российской столицы. Сообщается, что начались задержания.
В Петербурге перекрыта Дворцовая площадь. О задержаниях пока не сообщается.
Акции в поддержку оппозиционера, который держит в колонии голодовку, прошли в десятках городов Сибири, Дальнего Востока, Урала. Задержанных в целом было меньше, чем во время акций конца января. По данным ОВД-Инфо, к 19.00 мск их по России чуть более 300.
Навальный держит голодовку, требуя допустить к нему врача по его выбору. Власти утверждают, что ему оказывается вся необходимая медпомощь. Среди требований участников акций протеста - как оказание Навальному помощи, так и его освобождение. Акцию 21 апреля соратники Навального решили провести, не дожидаясь, когда на специальном сайте зарегистрируются 500 тысяч потенциальных участников митинга за его свободу.
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