Академик Хазанов был задержан за пост об акции в поддержку Навального

Академик Российской академии наук, заместитель директора нижегородского Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов в среду был задержан в Нижнем Новгороде. Его отвезли в отдел полиции, где оформили протокол об административном правонарушении по статье об организации несогласованной акции. По этой статье учёному может грозить административный арест.

Речь идёт о репосте в фейсбуке академика об акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В 2019 году Хазанов получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".

Также в среду в Москве был задержан бывший депутат Госдумы, политик и общественный деятель Владимир Рыжков - по той же самой административной статье. Его тоже отпустили, обязав явиться в суд. Рыжков утверждает, что не призывал никого прийти на акцию, а лишь проинформировал о том, что она состоится. В этом году Владимир Рыжков намерен баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец.

Задержанная утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уже получила 10 суток административного ареста. Её тоже обвинили в организации несогласованной акции. В её аккаунтах в социальных сетях действительно публиковались призывы прийти на акции протеста, однако Ярмыш, которая находится под домашним арестом по так называемому санитарному делу, пояснила, что мера пресечения предусматривает, что она не может пользоваться интернетом, поэтому её аккаунты сейчас она сама не ведёт, записи там делают её сторонники.

Продержав почти целый день в автозаке и отделении полиции, вечером 21 апреля отпустили соратницу Навального Любовь Соболь. Ей вменяют то же самое административное правонарушение.

В десятках городов России в среду прошли акции протеста за допуск врачей к Алексею Навальному и за её освобождение. В Москве на улицы вышли, по оценкам, более 10 тысяч человек, в МВД заявили о 6 тысячах. По всей России задержаны более 500 участников акций протеста. В Москве массовых задержаний, в отличие от акций января-февраля, не было.