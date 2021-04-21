Сотрудника штаба Навального били при обыске, требуя пароль от телефона

В подмосковных Люберцах сотрудники правоохранительных органов задержали смм-редактора команды Алексея Навального Александра Шепелёва. Он отвезён на допрос по так называемому санитарному делу - сообщает "Медиазона".

В квартире Шепелёва и его подруги, журналистки "Медиазоны" Ольги Ромашовой, прошёл обыск. По словам Ромашовой, сотрудники силовых ведомств ворвались в квартиру и заставили обоих лечь на пол. Затем журналистку заперли на кухне, а у Шепелёва начали требовать пароли от мобильного телефона и других устройств. При этом, по словам Ромашовой, его избивали.

"Били по ногам и давили на шею" - приводит журналистка слова Шепелёва. По её словам, пароли он так и не сказал.

"Санитарное дело" было возбуждено после акции сторонников Навального в Москве 23 января. Власти обвинили ряд видных участников команды Навального и активистов в подстрекательстве к распространению коронавируса. Несколько человек были отправлены под домашний арест. Следствие идёт до сих пор.