В Конгрессе США принята резолюция в поддержку народа Беларуси

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию "В поддержку народа Беларуси и его демократических устремлений и в осуждение фальсификации результатов выборов и последовавшего за этим жестокого подавления мирных протестов нелегитимным режимом Лукашенко".

Как сообщает "Голос Америки", резолюцию поддержало подавляющее большинство членов Конгресса от обеих партий – 355 человек. Против принятия резолюции проголосовали 69 конгрессменов, пять законодателей отсутствовали во время голосования.

В тексте резолюции приводятся свидетельства репрессий против граждан Беларуси, выражавших несогласие с режимом Александра Лукашенко, в том числе – против журналистов, которых неоднократно задерживали во время протестов. Нескольких представителей независимой прессы приговорили к реальным тюремным срокам, или же они находятся в заключении.

Среди упомянутых в документе - популярный блогер, медиаконсультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик. В среду исполнилось 300 дней, как он находится в СИЗО по обвинению в участии в организации массовых беспорядков. Суда над ним ещё не было. 6 недель он держал голодовку протеста.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай в среду вновь призвал немедленно освободить его из-под стражи. Он также осудил "кампанию репрессий" режима Лукашенко по отношению к независимой прессе, в том числе к РСЕ/РС, журналисты которой были лишены официальной аккредитации.

В резолюции Палаты представителей подчеркивается, что США не признают результатов президентских выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, так как они не были "ни свободными, ни честными", и признают оппозиционный Координационный совет в качестве легитимного органа для участия в диалоге о мирном переходе власти. В тексте есть также призыв координировать санкционную политику по отношению к Минску с участием стран ЕС и других союзников.

Резолюция носит рекомендательный характер. Администрация США также не признала итоги выборов президента Беларуси. В понедельник Госдепартамент объявил о санкциях против ряда белорусских госкомпаний.

Александр Лукашенко недавно обвинил власти США в подготовке покушения на него. Он утверждает, что его политические оппоненты при поддержке американских спецслужб готовили против него заговор. Эти утверждения в среду в послании к Федеральному собранию поддержал президент России Владимир Путин. 22 апреля Лукашенко и Путин встретятся в Москве.