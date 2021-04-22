Враги у ворот. Сергей Константинов – о школьных уроках

Это все уже похоже не на 37-й, а на 39-й: агрессор стоит у ворот, только стрелка синяя теперь направлена с востока на запад. А если находиться внутри страны-агрессора, то видно, что бешеная собака спущена. Она уже почти заглотила Алексея Навального и теперь ринулась к границам. Вспоминаю, как нам преподавали историю в 1980-х годах. Казалось, события, связанные с войнами в начале и середине XX века, никогда не повторятся. Но оказалось, что все вот оно, снова с нами, только с разницей до наоборот.

Увы, но всё, что считалось стыдным в той среде, где я рос и воспитывался, теперь считается нормальным. И не только среди многих окружающих меня людей, но и в административной, властной верхушке. Я был обычным ребенком из самой обычной семьи, учился в самой обычной школе, где, хотя нас и мучили пионерскими собраниями и классными часами, но говорили и о правильных вещах. Что нельзя обижать слабых, что нельзя быть жадным, что если кто-то заболел, то надо его навестить, пожелать здоровья, чем-то помочь, что надо беречь природу и заботиться о животных. Что нельзя заниматься травлей одноклассников, что нужно помогать с учёбой отстающим. Мы смотрели мультфильмы, учившие добру и справедливости. И вот думаю: а Владимир Путин, гуляя по залам своих дворцов, вспомнил хоть раз, к примеру, мультфильм "Серебряное копытце"?

Сейчас честным, добрым людям нельзя быть не навальнистами

Потом мы стали осознаннее читать классику и узнали, что надо "милость к падшим призывать", что главное – это свобода, любовь, честь, совесть. Но ничего, ничего этого нет в мейнстриме современной России! Впрочем, всё чаще с возрастом задаюсь вопросом: а было ли "тогда", или говорить об этом и жить так, как учили в школе, было уделом небольшой кучки "вольнодумцев", "отщепенцев", отлучённых от церкви, "сумасшедших", "непокорных", как сказал Борис Гребенщиков, "брошенных на лёд", "врагов народа", диссидентов, правозащитников и, наконец, теперь вот навальнистов? Да, пишу "навальнисты" - потому что все, кто сейчас требует лечения Навального, освобождения и расследования покушения на его убийство, – навальнисты. Сейчас честным, добрым людям нельзя быть не навальнистами.

Но ещё о "той" стороне. Той, которой нравится наблюдать за мучениями других. Они тут могут тыкнуть законом, "это же в соответствии с законом". Ну, значит это закон плохих людей, это закон воров, подлецов, подхалимов, лицемеров, молчалиных, это закон, из-за которого стыдно. Хочу здесь объявить моей личной персоной нон грата некоего А. Ч., члена ЕР, начальника ЦПК и препода ВШЭ. На вопрос "Поддержал ли он студентов студенческого журнала DOXA?" А.Ч. бойко ответил: "Нет, а зачем? Мне нравится понаблюдать, что с ними будет дальше".

Вот, им нравится наблюдать. За тем, как мучились после отравления Скрипали, как мучаются в минских и московских СИЗО мирные демонстранты. Как отлетают от удара дубинок журналисты на митингах, как страдает Навальный. А не кажется ли вам, наблюдатели, что вы в полной мере так называетесь, как обзываете жителей одной соседней европейской страны, откуда родом моя мама? Те, первые и настоящие, запрещенные везде, тоже любили наблюдать за мучениями других, и все мы знаем где. Учили историю. Что учили и где воспитывались вы – вот вопрос.

Сергей Константинов – блогер, Псковская область

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