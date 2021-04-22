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Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией

У посольства России в Праге

Сенат (верхняя палата парламента Чехии) назвал взрывы во Врбетице в 2014 году, к которым, по данным чешских властей, причастны российские спецслужбы, актом государственного терроризма против одного государства-члена ЕС, а значит, и против всего ЕС.

За соответствующую резолюцию проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании членов Сената, сообщает Чешское информационное агентство.

Сенаторы призвали правительство Чехии расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, а также сократить до одного число сотрудников российского посольства в Праге

Кроме того, члены Сената призвали обсудить случившееся во Врбетице на уровне Совета безопасности ООН и руководящих органов НАТО и ЕС, потребовать компенсации от России.

Ранее к аналогичным мерам чешское правительство призвала нижняя палата парламента Чехии.

Вчера же Чехия потребовала от России пересмотреть её решение выслать из страны 20 сотрудников своего посольства. В противном случае, как заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек, численность российского посольства в Праге будет сокращена многократно — до пяти человек.

Представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявили, что с Россией не следует говорить "в стилистике требований".

  • Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам, которые обвиняют в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, "неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами".

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