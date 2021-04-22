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ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в госизмене

В Севастополе задержан гражданин России, подозреваемый в передаче украинской разведке секретных сведений о Черноморском флоте, сообщили в центре общественных связей ФСБ. В спецслужбе заявили, что информация, которую подозреваемый целенаправленно собирал в аннексированном Крыму и передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины, составляет государственную тайну.

Утечка этих сведений "могла нанести ущерб обороноспособности государства", добавили в ФСБ. Имя задержанного не называется. По факту возбуждено уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет). Материалы дела засекречены. Подозреваемый уже арестован на два месяца.

В 2020 году в России за госизмену и шпионаж были осуждены семь человек. Всем осужденным назначили реальные уголовные сроки.

  • В предыдущий раз о задержании в Крыму россиянина, работающего на украинскую разведку, ФСБ сообщала 16 марта. Тогда в спецслужбе заявили, что задержанный вел фото- и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. При задержании в его машине обнаружили взрывное устройство.
  • В конце марта в Севастополе суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима гражданку России 1955 года рождения, которую признали виновной в госизмене. Обвинение заявляло, что пенсионерка собирала информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота, о ключах к таблицам радиопозывных, таблицах дежурного радиста и таблицах телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время.

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