Супругов в Калининграде признали виновными в госизмене и осудили

Суд в Калининграде признал виновными в государственной измене и приговорил к длительным срокам заключения эксперта Фонда Горчакова Антонину Зимину и её мужа Константина Антонца.

Как сообщает корреспондент Север.Реалии, Антонец получил 12,5 лет колонии строгого режима, Зимина — 13 лет колонии общего режима. Прокуратура просила соответственно 13 и 14 лет.

Приговор в силу не вступил, и, по словам Зимина, осуждённые будут его обжаловать - сообщает ТАСС.

Дело было возбуждено после того, как на видеозапись свадьбы Зимина и Антонец попал один из гостей – сотрудник ФСБ. Защита утверждала, что он был нетрезв и сам активно рассказывал о своей работе в спецслужбе. Теперь следствие утверждает, что супруги передавали разведке Латвии секретные сведения.

Директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и её муж были арестованы в июле 2018 года. Суть обвинений следствием публично не раскрывалась, материалы дела засекречены. По данным "Коммерсанта", супругов обвиняли в том, что на видео и фотографиях с их свадьбы спецслужбы Латвии опознали действующего сотрудника ФСБ. Теперь, как удалось выяснить газете, супруги подозреваются в передаче разведке документов с грифом "секретно", полученных Антонцом во время работы в региональном министерстве экономики.

Супруги свою вину не признают.