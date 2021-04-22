Авиакомпанию наказали за задержку рейса из-за полёта губернатора

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало авиакомпанию "Ангара" за задержку в ноябре 2020 года регулярного рейса Чита–Чара более чем на шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Вместо пассажиров в Чару вылетел чартерный рейс с губернатором Александром Осиповым.

Установлено, что задержал рейс Чита–Чара руководитель авиакомпании "Ангара" . По требованию прокуратуры авиапредприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тысяч рублей.

Позже стало известно, что замена произошла из-за того, что у самолета, выделенного под чартер, обнаружилась техническая неисправность и вместо него с регулярного рейса сняли другой самолет.

Как рассказал один из пассажиров, сначала им сообщили, что рейс откладывается по техническим причинам. Позже выяснилось, что на самолете улетел Осипов, поэтому более 40 пассажиров были вынуждены ждать дополнительного рейса. В пресс-службе правительства пояснили, что Осипов вылетел в Чару, чтобы осмотреть дороги, районную больницу и аэропорт в селе. Кроме того, в Чаре было намечено совещание под руководством главы региона.

Позже прокуратура выявила нарушения коррупционного законодательства при организации служебного полета Осипова из Читы в поселок Чара в ноябре 2020 года. Надзорный орган установил, что полет оплатила частная корпорация - "Байкальская горная компания", а это является нарушением законодательства о противодействии коррупции.