ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к российским властям незамедлительно освободить Алексея Навального из колонии, а также обеспечить ему полное соблюдение прав, в том числе необходимую медпомощь. За резолюцию проголосовало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ (106 человек). Против выступили 26 человек: члены российской делегации, а также представители Азербайджана и Армении. Среди воздержавшихся – представители Турции, Сербии и один чешский депутат.

ПАСЕ призывает Москву выполнить также решение Европейского суда по правам человека по делу "Ив Роше", по которому Навальный отбывает срок в колонии. России необходимо освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме защиты прав человека (оно запланировано на начало июня 2021 года).

Кроме того, в тексте резолюции депутаты указали на нарушения Европейской конвенции о правах человека. Там отмечается, что состояние здоровья российского оппозиционера значительно ухудшилось за время содержания под стражей: "Многие аспекты условий его содержания вызывают дополнительные вопросы о соответствии Европейской конвенции о правах человека, в том числе то, что его жалобы на проблемы со здоровьем остались без ответа".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович уже призвала Москву освободить Навального. "Ещё раз призываю российские власти освободить Навального и немедленно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи в связи с серьезным ухудшением состояния его здоровья", – заявила она.

Европейский суд по правам человека 19 апреля сообщил, что будет рассматривать дело о нарушении условий содержания Навального в колонии в приоритетном порядке.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что условия содержания в колонии и медицинское обеспечение политика Алексея Навального соответствует международным стандартам. Об этом омбудсмен сообщила в письме генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Москалькова утверждает, что "фактов применения к А.А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено".

Она отметила, что "ночью Навальному, как и другим осужденным, отводится восемь часов беспрерывного сна". Москалькова добавила, что сотрудники колонии по закону обязаны посещать осужденных, "в том числе ночью, но не вправе прерывать их сон".

Омбудсмен добавила, что во время заключения в колонии Навальный 14 раз нарушил порядок отбытия наказания. По словам Москальковой, он получил выговоры после того, как отказался быть дежурным по отряду, не стал заправлять свою постель, нарушил распорядок дня и требования к форме одежды.