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Евгений Ройзман не пойдёт на выборы в Госдуму

Евгений Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет участвовать в выборах в Госдуму. Он заявил журналистам, что у него нет технической возможности победить.

"Ни одна партия не дает гарантии, что меня зарегистрируют и не снимут", — отметил экс-мэр. Он уточнил, что получал предложение от партии, которую создавал кремлёвский политтехнолог Олег Богданов. От этой идеи Ройзман отказался.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
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Бывший мэр также сказал, что ему предлагали баллотироваться по Центральному округу Москвы. Но, по словам Ройзмана, выборы в чужом городе теряют смысл.

Как самовыдвиженец экс-мэр выдвигаться также отказался – из-за технических сложностей со сбором подписей.

Ранее Ройзман не исключал для себя выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году, если найдет партию, от которой можно баллотировать. Возможность сотрудничества с Ройзманом допускали партии "Новые люди", а также Российская партия свободы и справедливости, напоминает издание Znak.com.

В 2003 году Ройзман избирался в Госдуму как самовыдвиженец. Позднее он хотел переизбраться от партий "Справедливая Россия" и "Правое дело". В сентябре 2013 года Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга. В 2017 год Ройзман объявил об участии в выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", но не прошел муниципальный фильтр. В мае 2018 года Ройзман ушёл в отставку с поста мэра Екатеринбурга.

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