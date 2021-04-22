Евгений Ройзман не пойдёт на выборы в Госдуму

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не будет участвовать в выборах в Госдуму. Он заявил журналистам, что у него нет технической возможности победить.

"Ни одна партия не дает гарантии, что меня зарегистрируют и не снимут", — отметил экс-мэр. Он уточнил, что получал предложение от партии, которую создавал кремлёвский политтехнолог Олег Богданов. От этой идеи Ройзман отказался.

Бывший мэр также сказал, что ему предлагали баллотироваться по Центральному округу Москвы. Но, по словам Ройзмана, выборы в чужом городе теряют смысл.

Как самовыдвиженец экс-мэр выдвигаться также отказался – из-за технических сложностей со сбором подписей.

Ранее Ройзман не исключал для себя выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году, если найдет партию, от которой можно баллотировать. Возможность сотрудничества с Ройзманом допускали партии "Новые люди", а также Российская партия свободы и справедливости, напоминает издание Znak.com.

В 2003 году Ройзман избирался в Госдуму как самовыдвиженец. Позднее он хотел переизбраться от партий "Справедливая Россия" и "Правое дело". В сентябре 2013 года Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга. В 2017 год Ройзман объявил об участии в выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", но не прошел муниципальный фильтр. В мае 2018 года Ройзман ушёл в отставку с поста мэра Екатеринбурга.